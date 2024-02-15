堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）11日在職業美式足球聯盟NFL超級盃上摘冠，成功二連霸，酋長隊14日在堪薩斯市舉辦封王遊行，遊行結束時爆發槍擊，造成1人罹難，超過20人受傷。針對慶祝遊行變調，酋長隊稍早發布聲明，表示「對毫無意義的暴力行為深感悲痛」，確認球隊上下均安。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，14日約有100萬人在密蘇里州堪薩斯市中心參與酋長隊封王遊行，遊行結束時，堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station）附近突然傳出槍響，數人中彈後已知至少1死、逾20人受傷。

酋長隊14日下午發布聲明：「我們對今天遊行、集會結束時在聯合車站外發生的毫無意義的暴力行為深感悲痛。」

Statement from the Kansas City Chiefs pic.twitter.com/erKsrF3SX8 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 14, 2024

「我們的心與受害者、家屬及整個堪薩斯市同在。

我們正與市長辦公室及堪薩斯市警察局保持密切溝通。

現階段，我們確認所有球員、教練、員工及家人都安全無虞。

我們感謝在現場提供協助的地方執法人員及救難人員。」