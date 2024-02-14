AI題材持續引領風騷，晶片大廠輝達今年來股價狂飆近50%，周二（13日）收在721.28美元，市值達1.78兆美元，正式超過全球電商龍頭亞馬遜的市值1.75兆美元，成為排名第4大的美國公司。

輝達市值在周一（12日）盤中曾短暫超越亞馬遜，但收盤後超車亞馬遜，則是2002年以來首見。踩下亞馬遜之後，輝達的下一個挑戰就是谷歌母公司Alphabet。Alphabet周二收盤市值為1.81兆美元。

據Dow Jones Market Data統計，4年前輝達的市值根本沒有進入美國前20名企業之列，3年前已升至第12名，1年前又躍升至第7名，今年已經朝著Alphabet的第3名位置邁進。

美國財經媒體CNBC指出，輝達市值的攀升，凸顯出市場對於運行尖端人工智慧晶片的需求有多麼強勁，投資人對於製造半導體的公司也更感興趣。過去12個月輝達股票漲幅超過246%。

輝達將於21日美股盤後公布財報，投資人普遍看好其業績可望輕鬆超越華爾街預期。包括高盛、美國銀行、瑞銀、摩根士丹利、瑞穗等投行紛紛調高其目標價，其中瑞銀更是一口氣將輝達的目標價從580美元上調至850美元。