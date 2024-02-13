美國最新公布的1月消費者物價指數（CPI）未能重回2字頭，顯示通膨壓力持續，市場憂心美國聯準會（Fed）降息腳步受阻，可能會推遲到7月。消息衝擊周二（13日）美股開低走低，3大指數早盤全面下挫，道瓊工業指數更是大跌逾500點。

截至台北時間13日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌527.48點（或1.36%），暫報38269.90點；那斯達克指數下跌292.73點（或1.84%），暫報15649.81點；標普500指數下跌73.45點（或1.46%），暫報4948.39點；費城半導體指數下跌115.45點（或2.53%），暫報4444.59點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與臉書母公司Meta跌幅均逾1%，微軟大跌逾2%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌1.60%，超微跌1.83%，台積電ADR跌2.22%，聯電ADR跌2.79%

美國勞工部周二（13日）公布，1月CPI較去年同期增加3.1%，高於市場預估的2.9%。剔除波動較大的食品及能源後的核心CPI年增3.9%，高於市場預估的3.7%；月增幅為0.4%，創8個月來的最大增幅。

1月CPI數據顯示，美國通膨壓力依然居高不下，降低了市場對於Fed今年首次降息時間與全年降息幅度的預期。Fed主席鮑爾先前的談話已降低市場對於3月降息的預期。分析師Cameron Crise認為，如今可以更堅決地把3月降息排除在外，也許可以把5月也去掉。