晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2024年1月自結合併營收2157.85億元，較去年12月1762.99億元成長達22.4％、較去年同期2000.5億元成長7.87％，創同期新高、歷史第四高，表現淡季不淡。

台積電法說時預期2024年首季營運將溫和修正，合併營收估落於180～188億美元，毛利率、營益率區間略升至52～54％、40～42％。以中位數推算，營收約5722.4億元，季減8.5％、年增達12.5％，有望改寫同期新高。毛利率與上季相當、營益率略降至4年低。

展望2024年，台積電總裁魏哲家預期，不含記憶體的半導體產業產值可望反彈逾10％，其中晶圓代工業成長估達20％。台積電在AI及高速運算（HPC）等需求帶動下，美元營收可望年增達21～25％，表現優於產業平均，將是健康成長的一年。

台積電認為HPC為今年最大成長動能，其他應用亦有望好轉。由於市場需求強勁，看好3奈米營收可望成長達3倍、占比自6％升至14～16％。因應短期市場不確定性，去年實際資本支出304億美元、低於預期的320億元低標，今年則預期落於280～320億美元。

台積電3奈米N3及強化版的N3E製程已量產，後續將推出N3P、N3X等各種強化版製程，看好客戶未來數年需求強勁，將成為另一個大規模且具長期需求的製程技術。而採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米N2製程，將如期在2025年量產。

由於台積電預期首季營運淡季不淡，首季毛利率、全年成長展望及資本支出規模均優於市場預期，外資對此多持續看好營運後市，認為有助消除市場相關疑慮，維持「買進」及「優於大盤」評等不變，目標價介於698～770元間。