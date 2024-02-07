世界最大碳揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露專案）「氣候變遷」評比公布，台灣大四度獲最高等級「A」級肯定，為台灣電信業最佳。

今年全球有2萬1000家參與評鑑，僅17%企業獲選A級，其中台灣參加企業共408家，18家企業獲得A等。在11項評分項目中，台灣大共有6項獲得頂級評分，包括目標、範疇一&二排放、範疇三排放、機會揭露、商業策略&財務規劃和情境分析以及減排倡議和低碳產品，另外2項指標成績躍升，包含機會揭露和價值鏈參與，以最務實的作為，一同與地球共生共榮。

台灣大表示，2023年IDC雲端機房再生能源使用率，大幅超標達成原先設定的目標（30%），並可望在今年2024年實現2030年百分之百使用綠電的承諾，提前6年達標。2023年台灣大全年減碳量高達2萬4930公噸，相當於65座大安森林公園碳吸附量，綠電轉供總裝置容量30.7MW及綠電建置容量0.32MW。

台灣大董事長蔡明忠強調，隨著氣候變遷和全球綠電不足的嚴重挑戰，全球急需採用新型態的潔淨能源以彌補缺口。台灣大與富邦金控積極贊助中研院的「淨零科技研發產研合作」計畫，其中去碳燃氫技術已啟動小規模商轉，成功將天然氣中的甲烷裂解成氫氣，同時產出具有高經濟價值的固態碳（Carbon Black），可廣泛應用於橡膠製品、塗料、電池和塑料等產業，創造出新的循環經濟模式。在台灣大與富邦金控的支持下，未來期望能加速去碳燃氫的大型商轉，持續創造兼具環境永續及新經濟價值的能源解決方案。

台灣大總經理林之晨表示，氣候變遷已經帶來自然環境翻天覆地的改變，減緩氣候變遷對環境與社會的衝擊乃是全球當前最重要的事情，台灣大由上至下落實氣候治理，設置隸屬董事會層級的永續發展委員會，導入TCFD框架（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 氣候相關財務揭露），掌握氣候變遷對企業營運造成的風險與機會，依循TNFD框架（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, 自然相關財務揭露框架），擴大對全自然環境的關懷，透過全面資訊的盤點與揭露，與上下游價值鏈共同掌握減碳與生物多樣性喪失所衍生的風險與機會。

台灣大表示，隨著全球5G用戶數強勁成長，用電量攀升，電信業必須採取更積極的節能措施，台灣大營運過程中，嚴格落實減碳，同時支持中研院的新能源開發，擴大綠能投資，加速朝2040年RE100 及2050年Net Zero目標邁進，打造氣候穩定的未來。

台灣大4度獲CDP最高A評級，董事長蔡明忠先生關注新能源發展，盼彌補全球綠電缺口，具體為地球減碳。（台灣大提供／陳大任台北傳真）

台灣大整體用電量中，超過9成來自基地台和機房（含IDC 雲端機房），其中基地台的排碳量佔比最大。為了有效降低能耗，台灣大運用人工智慧和大數據分析，對各項耗能設備進行監測與分析，並率電信業之先引進諾基亞液冷式基地台設備，驗證顯示最高可減少47%的設備耗電、並降低14度設備溫度。為了提升IDC雲端機房的綠電使用率，台灣大在所有機房裝設LED燈具，同時引入ISO50001系統進行能耗管理。2023年，台灣大IDC雲端機房再生能源使用率已經超越了原本設定的目標，可望提前達到RE100。

除了基站與機房等硬體設備降低碳排之外，台灣大也啟動全數位化智慧門市改裝計畫。減少紙張印製，以電子螢幕搭配雲端數位公播系統，取代傳統海報；採用電子價格牌，落實門市無紙化且可即時提供用戶最優惠的價格資訊；實施門市溫度控制、照明汰換、調節招牌燈點亮時間，並推動帳單無紙化達到86%。隨著全台門市陸續改裝，預估每年可減碳近400公噸。

根據CDP調查，供應鏈上下游的範疇三碳排放佔整體碳足跡75%以上，因此攜手用戶、供應商減少碳排量，是邁向淨零的關鍵。台灣大2023年導入ISO 20400永續採購框架，獲得BSI英國標準協會頒發驗證證書，將永續準則納入採購流程和供應鏈管理，透過實地審查以及教育訓練，協助供應商接軌國際永續標準，著手輔導供應商制定「科學基礎減碳目標」，預計2030年前實現碳排量較2020年減少25%的目標。同時台灣大號召用戶響應循環經濟，首創「認證二手機專案」，提供台灣大專業認證的二手機，搭配專案銷售，延長手機使用週期，減少電子產品碳足跡。