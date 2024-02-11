新北市中和區忠孝街的公寓，今天（11日）晚間6時許，男子外出時手機發出警報，查看家中監視器畫面後驚見，客廳電器冒出火光，而留在家中86歲的老父親竟倒臥地上，男子連忙撥打119求救，警消獲報趕抵現場，現場冒出些許黑煙，迅速進入屋內搶救，發現一名老翁倒臥在客廳，肢體僵硬明顯死亡，火勢很快就被撲滅，燃燒面積約1平方公尺，起火原因還在調查中。

起火的公寓外觀。（翻攝畫面）

據了解，85歲陳姓老翁與兒子、孫女同住在中和忠孝街的公寓內。傍晚兒子帶著女兒外出，沒想到晚上6點多時，陳男手機發出警報聲，查看家中監控畫面發現，客廳電磁爐處竄出火光，立即報警處理。警消獲報抵達，已無明顯火煙，發現老翁倒臥茶几與木長椅間，並且明顯死亡。警消表示，現場燃燒面積約1平方公尺，懷疑是電線老舊短路引發火警，但確切起火原因，仍待火調人員調查釐清。

新北市消防局第七大隊長鄭向晃提醒，民眾使用電器應注意，電風扇、冷氣等風扇馬達如有故障，應立即停止使用，以免過熱產生危險；延長線、多孔插座及家電用品等應選擇符合商品檢驗合格標章之商品；電源插座及電源線附近應保持暢通，勿堆積可燃物，若不慎發生意外時可延遲擴大延燒之途徑。