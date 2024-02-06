有「大馬國民男友」之稱的馬來西亞男星許佳麟，日前透露長期姿勢不正確致使脊椎壓迫神經住院，直言再不照顧，很可能以後會有中風傾向。對此，醫師表示，許佳麟應是姿勢不良所導致的頸椎椎間盤突出，這類病人多是因長期低頭或躺著滑手機，致使頸椎椎間盤退化，嚴重者甚至整隻手都無力。

35歲馬來西亞男星許佳麟在社群拍攝影片，公布他身體X光檢查結果，表示頭只能往左轉，若往右邊轉30度，右手就會有麻痹的感覺，脊椎的第5、6節壓迫到神經。許佳麟透露在醫生建議下，他要花很多時間去做物理治療，現在他會更加注意不能駝背、不低頭玩手機。

高醫神經外科主治醫師張書瀚表示，依許佳麟的描述，應該是姿勢不良所導致的頸椎椎間盤突出，臨床上有許多20、30多歲的年輕案例，因長期低頭或是躺著滑手機，造成頸椎骨頭、椎間盤退化。

張書瀚表示，因為頸椎神經有神經根與脊髓，如果壓到神經根，可能會有單隻手的肩膀痛、手肘痛、手指痛、手臂無力等症狀，一般建議可先以藥物與復健改善，無效再打針或使用熱凝療法，若再沒有效，則會建議開刀，置換椎間盤或取出壓迫的軟骨。

張書瀚表示，要避免這類「未老頸椎即衰」情況，就是盡量不要低頭，不要躺著看電視與滑手機，姿勢不對，頸椎骨頭椎間盤都容易退化。