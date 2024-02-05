張信哲2024年一開春就傳來好消息，將於18日大年初九於可容納15000人的「杜拜媒體城」圓形劇場（Dubai Media City Amphitheatre）舉辦「未來式∞世界巡迴演唱會」；農曆新年將屆，張信哲年前工作也將告一段落，準備返家圍爐，但過年期間仍嚴格實施飲控，即便多吃1、2口，也要趕緊運動消脂塑身，他笑說：「一來是演唱會快到了，二來也是想留些空間到中東品嚐特色美食。」

張信哲18日將在「杜拜媒體城」圓形劇場舉辦演唱會。（潮水音樂提供）

「未來式世界巡迴演唱會」5年前起跑，去年升級2.0版，以3萬人起跳的體育場旗艦型再登場，張信哲最終以33場成功收官，2024一開春又立刻升級為「未來式∞世界巡迴演唱會」，且首站盛大空降杜拜，將首度踏足杜拜媒體城圓形劇場開唱，張信哲成為繼「吉他之神」艾力克萊普頓、新好男孩、紅髮艾德、超級男孩等西洋巨星後，首位在該場地舉辦個唱的金曲歌王。

張信哲18日將在「杜拜媒體城」圓形劇場舉辦演唱會。（潮水音樂提供）

張信哲對於杜拜站也非常期待，對歷史地理很有研究的他，也是第一次啟程中東，加上聯合國甫將農曆春節訂為聯合國節日，他開心說：「可說是普天同慶了，此次杜拜站可以分享年節氣氛交流，真的非常期待！」隨著杜拜站倒數計時，「未來式∞世界巡迴演唱會」的巨型燈箱、看板、布旗和海報等陸續插旗杜拜，張信哲不但是首位在阿聯酋開萬人個唱的華人歌手，更以華語天王之姿鋪天蓋地空降杜拜，成為當地家喻戶曉的人物。