馬來西亞男星許佳麟外型帥氣，因在網路翻唱歌曲走紅，被封為「大馬國民男友」，2018年曾來台宣傳專輯，近年他持續拍攝短片與創作音樂，不過日前卻透露因身體狀況住院，長期姿勢不正確導致脊椎壓迫神經，恐有中風的風險。

35歲馬來西亞男星許佳麟在社群拍攝影片，公布他身體X光檢查結果，表示頭只能往左轉，如果往右邊轉30度，右手就會有麻痹的感覺，脊椎的第5、6節壓迫到神經，直言「再不照顧，很可能以後會有中風傾向。」許佳麟提到如果生活作息不好，時常低頭玩手機，或者用電腦太久，軟骨組織會越來越薄。

許佳麟透露在醫生建議下，他要花很多時間去做物理治療，現在他會更加注意不能駝背、不低頭玩手機，也拍片傳達正確的伸展姿勢，一手放在背後，一手輕輕將頭往一側推，時間維持15秒，節奏需要緩慢進行。

許多網友留言：「少用手機，多健身，習慣拉伸」、「多點跳舞，身體健康」、「別玩太多手機」、「你的坐姿要調整，儘量不要翹腳因為會影響脊椎形式改變的。祝你健康的康復和加油！」、「早日康復」。