2024中法台維斯盃世界組總決賽資格賽第2天賽程，中華隊在輸掉前兩點單打後陷入背水一戰，第三點雙打許育修／莊吉生先盛後衰，抗敵2小時05分以6比3、2比6、6比7（1比7），遭具有大滿貫冠軍經歷的法國組合馬俞（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）逆轉，0勝3負無緣世界組總決賽門票。

首日兩點單打，許育修以兩個4比6不敵法國19歲小將范阿斯切（Luca Van Assche），接續登場的吳東霖雖然兩盤都率先破發，可惜沒能延續氣勢，浪費次盤一度4比1領先優勢，最終以3比6、5比7敗給法國「一哥」馬納里諾（Adrian Mannarino），中華隊0比2落後給法國隊。

首盤許育修／莊吉生在第4局率先突破法國組合發球局，下一局雖然也面臨破發危機，但順利化解，最後就以6比3先下一城，也是此次台維斯盃中華隊拿下的第一盤。

次盤前5局雙方互保發球局，關鍵第6局許育修／莊吉生發球局遭到突破，盤末發球局再度失守，以2比6讓出，雙方1比1戰成平手。決勝盤第6局許育修／莊吉生發球局又先失守，第10局成功破回，關鍵「搶七」中華隊連丟5分無力回天，最終以盤數1比2落敗，中華隊連輸三點，繼續留在世界組一級。