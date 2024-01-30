2024巴黎奧運、帕運將於今年夏季點燃聖火，萬眾矚目的中華代表隊服飾，將由日本知名品牌YONEX與中華奧會首度合作，為中華隊量身打造團服，設計預計於今年6月公開，力挺台灣運動員進軍最高殿堂、爭取無上榮耀。

日本專業羽網球運動品牌YONEX長期致力於運動推廣及選手培育，從2005年成為中華羽球代表隊用具官方贊助商，並於2006年起，冠名贊助台灣最高層級羽球國際賽事「台北羽球公開賽」，旗下贊助球員有「寶島一哥」周天成、「金牌男雙」李洋／王齊麟、新生代潛力新秀林俊易以及亞運網球金牌好手莊吉生、網球女將葛藍喬安娜等多位寶島好手，專業後勤支援系統廣受全球活躍於世界舞台的職業選手們肯定。

這次中華奧會與YONEX合作設計中華隊團服，中華奧會委員孫立群表示，東京奧運中華健兒斬獲2金4銀6銅史上最佳成績，掀起寶島運動熱潮，為代表隊打造戰袍是中華奧會最為重要的任務之一，期待讓每位運動員以最完美的樣貌征戰世界舞台，非常期待這次與YONEX合作，一起成為運動員備戰的堅實後盾。

中華帕拉林匹克總會秘書長宋玉麒指出，帕拉運動發展日漸蓬勃，逐漸受到社會大眾所關注，YONEX是長期合作夥伴，非常樂見在繼去年杭州亞運會後，再次與YONEX攜手前進2024巴黎帕運。

YONEX補充，首度擔綱打造奧運團服的重任，除了堅持「Made In Taiwan」在地化，更響應國際環保趨勢，全系列服飾將採用再生纖維材料，為環境友善盡一份心力，期待以最佳品質及嶄新的設計，襄助中華隊遠征巴黎，在2024年7月下旬到9月陸續進行的巴黎奧運、巴黎帕運勇奪獎牌。