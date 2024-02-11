過年連假連休七天，很多民眾家庭都會安排出門遊玩，沒想到有民眾在前往東部遊玩時，行駛在雪山隧道內，遇到超速行駛加上任意超車的2輛賓士，想檢舉但是2輛車居然遮蔽車牌，檢舉也沒用，氣到將行車紀錄器畫面PO網，引起網友熱議。

民眾前往東部遊玩，在雪山隧道內遇到任意超車，還遮蔽車牌的2輛賓士車。（翻攝爆料公社）

這名民眾將行車紀錄器錄下的2輛賓士跨張違規行為，畫面PO在網路《爆料公社》，生氣的發文表示：「只罰守法的人，不守法的遮牌，貼牌都沒事，遮牌車，雪隧內雙白線變換車道，一般人檢舉警察可能不太會受理，也許跟你說找不到車牌沒辦法開罰，只好放來這給大家看看囉，E-TAG感應或是監視器追車吧！」。

民眾前往東部遊玩，在雪山隧道內遇到任意超車，還遮蔽車牌的2輛賓士車。（翻攝爆料公社）

民眾前往東部遊玩，在雪山隧道內遇到任意超車，還遮蔽車牌的2輛賓士車。（翻攝爆料公社）

網友看到影片，紛紛氣憤的留言表示：「沒掛車牌的為所欲為」、「說不定警察還嫌你雞婆呢」、「打電話說哪一路段遇到遮牌車讓紅斑馬去抓啊，讓他們旅遊直接結束」、「報警，這麼人搞不好都是準備犯罪」、「說真的烏龜比超速更可惡」、「開這種車才能為所欲為，有錢買車沒錢繳罰單，假掰之人」。

警方表示，如果遇到路上有遮蔽車牌的車輛，請在安全狀況下撥打110報警，警方會立即受理報案並進行攔截，而「損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號」裁處新臺幣2,400元以上、4,800元以下罰鍰，依規定隧道內不得任意變換車道，而且不受兩次開罰必須相隔6公里與6分鐘的限制，違規幾次罰幾次，每次罰3000~6000元。