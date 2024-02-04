頭城交流道前昨日發生賓士車逆向撞對向來車。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣頭城交流道前於3日發生1輛賓士車疑似闖紅燈與對向車道的某保全公司自小客車相撞，所幸車速不快，雙方均未受傷，有民眾將事故畫面PO上臉書，網友紛紛留言笑說，「應該是要搶運鈔車」、「剛經過以為在拍玩命關頭12之頭城逆襲」等；經了解，該賓士車駕駛疑似身體不適而引發事故，肇事原因釐清中。

賓士車主不適逆向撞運鈔車 網友笑稱：是要搶嗎？

有民眾在臉書PO文「頭城交流道不要開錯方向」，從影片中看到賓士車逆向撞上某保全公司的車，網友留言笑，「保全全副武裝，那麼大膽要劫車」、「應該是要搶運鈔車」、「剛經過以為在拍玩命關頭12之頭城逆襲」、「高手在民間」、「那樣有比較快嗎」、「駕照用3隻雞腿換來的」等，甚至有網友覺得是酒駕。

宜警礁溪分局昨日中午12時15分許，獲報後即前往處理。經了解，75歲林男駕駛賓士自小客車，於北宜路往頭城交流道方向停等紅燈時，疑因血糖過低引發身體不適，闖紅燈與對向車道的自小客車發生碰撞，雙方均未受傷，酒測值皆為0，警方已通知家屬將林男帶回照顧，詳細肇事原因釐清中。

事後經警方調查，林男駕駛若是一時恍神闖紅燈而引發事故，根據《道路交通管理處罰條例》第53條規定，闖紅燈者可以處1800至5400元罰鍰；但如果是因身體不適造成的，將由保險公司做後續理賠的動作。

礁溪分局呼籲，行車遇有身體不適時，應先將車輛停放於安全處所，暫作休息或通知親友或報警、消協助，避免發生交通事故。