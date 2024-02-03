有對男女在等紅燈時，不明原因還沒變綠燈就往前衝，就被「百萬相機」拍下幸福合照。

傳說中的「戀愛腦」？有騎士日前晚間在新北市三重區重新路三段與過圳街路口等待紅燈時，前方有對男女雙載騎士有說有笑相當恩愛，不料，就在號誌快要轉為綠燈前，這對男女不明原因往前衝，下秒，「百萬照相機」亮起一陣閃光，幫甜蜜男女拍下幸福時刻的合照。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段16秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市三重區重新路三段與過圳街路口，日前有騎士晚間在此路口與其他騎士在等待紅燈，看著前方雙載騎士的男女有說有笑「曬恩愛」，此時，前方有行人在斑馬線要通過，然而，綠燈也還未亮起，這對男女不明原因向前進，下秒，一陣閃光亮起，嚇得男女趕緊煞車，但為時已晚，已被「百萬照相機」拍下「甜蜜合照」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「恭喜獲得追焦照一張」、「笑死，看到行人在人行道上還想直接起步啊」、「看你們這麼幸福，拍張照幫你們紀錄一下」、「太療癒了」、「手有問題建議剁掉，停紅燈都能往前滑到被拍照根本活該」、「為愛向前衝，難道這就傳說中的『戀愛腦』」、「送你1800帶你去看眼科」。