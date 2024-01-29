現場遺留1輛車及鐵橇、鏈鋸等犯案工具。（保七總隊第四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大同鄉太平山事業區林班地內田古爾溪流域一帶，日前發現有山老鼠出沒的跡象，現場遺留1輛車及鐵橇、鏈鋸等犯案工具，近一步發現未關的後車廂竟有貴重木數顆；保七總隊至現場查扣車、犯案工具及貴重木，共扣得318公斤，並鎖定賴男；今（29日）將賴以涉嫌違反森林法罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

現場遺留1輛車及鐵橇、鏈鋸等犯案工具。（保七總隊第四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

保七總隊第四大隊偵查小隊會同林業及自然保育署宜蘭分署人員前往現場巡查。（保七總隊第四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭山區在豪雨侵襲下，常有不少珍貴林木隨著暴漲的溪水被沖刷至下游，堆積在河床、海灘上，引起竊賊覬覦，去年12月中林業及自然保育署宜蘭分署接獲情資，於太平山事業區林班地內田古爾溪流域一帶發現有山老鼠出沒搬運木材的跡象。

旋即派護管員前往巡視，竟發現有輛後車門未關的白色吉普車及鐵橇、鏈鋸等犯案工具遺留於現場，近一步後發現後車廂裡竟有以黑網覆蓋的貴重木數顆及車旁鄰地遺留的2顆貴重木；隨後聽見附近的草叢有人聲，經護管員大聲詢問後，驚見一男子從草叢中奪竄而出後便逃逸無蹤。

保七總隊第四大隊偵查小隊立即會同宜蘭分署人員前往現場巡查，並查扣現場遺留的吉普車、犯案工具及山老鼠欲搬運的貴重木，經現場宜蘭分署職員鑑定、測量後，發現有扁柏4顆、紅檜4顆，共扣得318公斤貴重木。

另保七警方將犯案工具全數扣回後，即會同縣府警察局鑑識科人員至車內及犯罪工具中採集犯嫌指紋，並依照車牌及相關線索循線追查車主身分，經警方指紋資料庫中比對、過濾犯嫌資料，鎖定賴姓男子涉有重嫌，並通知賴嫌到案說明。

經警方查明，賴嫌利用車輛載運，並攜帶鏈鋸、鐵橇、電霸及千斤頂等犯罪工具，違法竊取滯留貴重木，當日賴嫌正於溪床上拾取滯留木時，見宜蘭分署人員便心虛躲藏，被發現後拔腿狂奔。今日將賴以涉嫌違反《森林法》第50、52條罪嫌移送，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。