保安林地內遭丟棄大量廢棄物。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

42歲呂姓男子去年3度接受營造業者委託，以一車1萬6000元為酬勞，前往桃園市觀音區樹林子段保安林地內，任意傾倒廢棄物，保七總隊第五大隊獲報後，以監視器循線逮人，桃園市觀音區樹林子段保安林地內，全案調查後，昨天將呂嫌依涉嫌廢棄物清理法，移送桃園地方檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊29日指出，日前接獲林業及自然保育署新竹分署提供情資，在桃園市觀音區樹林子段保安林地內，發現遭人隨意傾倒石膏板、裝潢建材、廢土、隔音棉及塑膠等廢棄物，即會同新竹分署及桃園市環保局聯手查緝。

專案人員沿途調閱監視錄影畫面追查比對，發現呂男趁夜間無人之際，隨意將石膏板、裝潢建材、塑膠、廢土及隔音棉等廢棄物傾倒至保安林地，以為神不知鬼不覺，殊不知早被警方鎖定追蹤。

經查呂嫌未領有環保主管機關核准清除、處理廢棄物等相關許可文件，意圖為自己不法利益，在未經主管機關同意下，去年3度駕駛大貨車，前往桃園市觀音區樹林子段保安林地內，隨意棄置廢棄物，共獲利4萬8千元，全案最後除依廢清法將呂男送辦。

保七總隊呼籲，年前大掃除清除廢棄物應尋求合法清理業者清運處理，違法清運廢棄物並任意棄置行為，已涉嫌「廢棄物清理法」相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元以下罰金，並要求違法業者限期清除棄置廢棄物；另於森林範圍內傾倒廢棄物行為，違反「森林法」規定，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰。保七與相關事業單位將持續加強取締工作，守護自然生態環境。