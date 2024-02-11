過年期間民眾常買刮刮樂試試手氣，桃園有一對情侶幸運刮中第2個200萬元加賓士休旅車，該彩券行分享，近日才請了一尊「金雞」到店加持，那對情侶中獎當天，才發現供奉的白米散落在桌上，好像金雞「剛吃完米」，沒想到稍後他們就刮出大獎，令人嘖嘖稱奇。

桃園市中壢區「億億來彩券行」描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」第2個200萬元加賓士休旅車是一對情侶檔，當天到彩券行買「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮到一半時這對情侶突然問店員：「刮中車子符號是中獎嗎？」，經店員確認發現刮中了200萬加賓士休旅車大獎，2人便開心地擁抱在一起。

店員分享，日前才請了一尊金雞，並且每日供奉白米，希望店內能夠刮出大獎，當天在清理金雞桌面時，突然發現桌上有散落一些米粒，好像金雞剛吃完米一樣，店員與客人看到都嘖嘖稱奇，沒想到稍後這對情侶就刮出汽車大獎，興奮直呼「這次我們家金雞真的吃飽顯靈啦」。

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