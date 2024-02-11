德國身為歐洲最大經濟體，一直是歐洲經濟的火車頭，但根據美國財經媒體報導，德國製造業產值自2017年以來一直呈現下降趨勢，而且下滑速度正在加速，雪上加霜的是，大陸的的低價競爭造成了衝擊，德國許多知名大廠關閉與外移，「作為工業超級大國的日子恐怕即將結束。」

根據報導，許多德國知名企業在過去一年來陸續裁員關廠，像是歐洲最大的化學品生產商巴斯夫將裁員2600人，朗盛公司將裁員7%，製造機械供應商GEA Group AG外移至波蘭建立一座新工廠；德國自豪的工業競爭力也明顯減弱，德國汽車零件製造商馬牌輪胎去年11月宣布，全球汽車部門將裁員數千人，裁員人數可能高達5500人。

報導直指，德國工業基礎像骨牌一樣倒塌，加上俄羅斯停止供應廉價天然氣，柏林的政治癱瘓也加劇國內問題。如今美國逐漸遠離歐洲，大陸已不再是德國商品的大買家，並成為一個更大的競爭對手。

如今德國面臨來自大陸電動車、太陽能等領域的低價競爭，使德國關鍵產業受創，德國太陽能電池板製造商Solarwatt正在關閉業務並裁員10%，未來可能會將生產轉移到國外。