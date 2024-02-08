在中國政府頻頻出招加大力度支撐股市後，中國大陸A股在6日終於止跌回升，同時創下數年來最佳單日表現。但《華爾街日報》分析，大陸國家隊的慷慨解囊或許有助於為萎靡不振的中國股市提供支撐，重建搖搖欲墜的中國房地產市場才能給股市反彈乃至中國未來奠定更好的基礎。

分析稱，在中國政府暗示將加大力度支撐股市後，中國股市6日創下了數年來最佳單日表現。追蹤滬深市場大盤股的滬深300指數在過去2個交易日上漲了4.5％。追蹤小盤股的滬深1000指數上漲了12％。

中國主權財富基金旗下的中央匯金(Central Huijin)6日表示，擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍。這一消息提振了先前一直大跌的小盤股。彭博一篇未經證實的報導進一步令股市沸騰，報導稱，中國領導人習近平6日聽取了市場監管機構的匯報。中國官方媒體7日報導，易會滿被免去中國證券監督管理委員會黨委書記、主席職務，由上海市委副書記吳清接棒。

報導引述高盛5日公布的一份報告，估計在過去的一個月裡，有國資背景的基金買入約人民幣700億元（人民幣，下同）的中國股票。該行稱，至少需要人民幣2000億元才能穩定股市。

分析稱，考慮到「國家隊」大舉入市，以及公眾持股量相對較小和估值已經偏低的情況，中國政府可能至少在一段時間內能穩住股市。中國政府還有很多其他工具可供使用，比如禁止大股東拋售股票等。

「但如果中國大陸政府真的計劃部署人民幣數千億元（這一前景尚不確定），股市會是其最佳選擇嗎？」分析認為，「答案幾乎肯定是否定的。」

上一次中國大陸政府為阻止市場下跌而使出渾身解數是在2015年，當時中國也面臨著房地產嚴重低迷的局面。但兩者之間存在著關鍵的差異。

分析稱，當時股市本身就是不穩定的一大根源。2015年初，隨著散戶甚至上市公司本身在官方媒體的加油助威下匆忙入市，對股票的槓桿押注急劇上升。滬深300指數在不到一年的時間裡翻了一倍多，在2015年6月達到頂峰。股市融資餘額增長四倍多，達到2.3兆元。當泡沫破滅時，隨著投資者拋售股票或其他資產以償還債務，這引發造成惡性循環的風險。

如今，股市融資餘額比之前的峰值低了近40％，而且一直在走低。這次的市場崩潰，並不是因為不斷收縮的股市融資泡沫威脅到了金融穩定，而是與現實息息相關，它反映了人們對結構性增長放緩、房地產市場緩慢內爆和政策不確定性的擔憂。

分析直言，讓市場恢復活力所需的巨額資金更好的去處是投向房地產行業。2023年中國房地產投資同比下降了近10％，而住宅銷售額下降了6％。克而瑞(China Real Estate Information)的數據顯示，1月中國百強房企銷售操盤金額同比下降34％；這是至少自2020年7月以來表現最差的一個月。

分析稱，保交樓是重振消費者信心的關鍵。這可能意味著直接對一些規模更大、更健康的房地產開發商進行資本重組，讓他們有足夠的資金來完成同業的未完工項目，並讓銀行和家庭有信心把現金交給他們。

這涉及的金額將是巨大的：研究公司龍洲經訊(GaveKal Dragonomics) 11月發布的一份報告估計，即使在2022年，交付所有這些公寓樓也需要大約人民幣1兆元的資金支持。但在家庭主要資產的價值和安全性仍然如此不確定的情況下，家庭很難會有信心去消費和投資：自2021年年中以來，股市和住宅銷售或多或少地在同步下跌。

分析總結，「向股市投入數以十億計美元資金可能會讓股市止跌，至少暫時如此。但這只是治標不治本。」