湯姓男子因不滿邱姓鄰居常檢舉他的愛犬吠叫聲擾人，前年酒後到邱家理論，雙方一言不合大打出手，邱男拿鐵製水管猛擊湯的頭部，邱父也拿掃帚加入戰局，最高法院依傷害致死罪將邱男判囚9年6月，依共同傷害罪判邱父1年徒刑，全案定讞。

湯姓男子因飼養犬隻吠叫妨害安寧遭邱男檢舉，2022年7月17日下午湯男到邱姓父子住處理論，邱男因而與之發生口角並相互扭打，期間湯先後將在旁觀看之邱父推倒在地2次。

邱姓父子因氣憤難耐，由邱持鐵製水管朝湯手部、頭部等處揮擊，湯頭部遭擊中後隨即倒地，邱父見狀持掃把朝湯之臀、腿部揮擊2下後，即轉身返回住處。邱男見湯倒地後，仍未罷手，仍持續持鐵製水管朝倒地之湯之頭部、腹部、四肢等部位揮擊10餘下後始停手並返家。

湯男經送醫急救後，當天因冠狀動脈粥狀硬化、酒醉及遭受毆打致頭部外傷，觸發心肌梗塞，導致心臟性休克而不治死亡。

一審依傷害致死罪判邱9年6月、邱父7年6月徒刑，二審台灣高等法院認定邱父只構成傷害罪，考量邱男手段凶殘，嚴重危害社會治安，依傷害致死罪判囚9年6月，邱父坦承犯行，態度尚稱良好，依傷害罪判處1年徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

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