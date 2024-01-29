大陸浙江一名男子準備牽著4條狗出門遛狗，在玄關出穿鞋時，狗狗突然一陣爆衝，把男子的褲子扯掉，男子就這樣光著屁股被拖到門外狂奔，讓飼主的臉丟大了。

據大陸媒體報道，浙江一名男子15日前牽著自家四隻狗，有德國狼犬、黃金獵犬和拉布拉多4條大型犬，飼主正在玄關穿鞋準備出去遛狗，但狗狗們似乎興奮難耐，等不及直接往外爆衝，牽繩居然就把男子的運動褲扯下來了。

男子就這樣打赤腳裸著下半身，被四隻狗拖出門外在社區庭園內狂奔，男子在離開家門前大喊老婆的名字喊著「救命」，妻子從屋內衝出來，但已來不及阻止，只能站在門口乾瞪眼。男子疑似穿的是排扣褲，在運動時方便穿脫，但也因此只要一扯就容易掉下來。

社區監視器也拍到男子光著屁股被拖著裸奔的畫面，讓他在社區瞬間紅了。網友笑翻：「他寧可裸體也不鬆手耶」、「十年養狗無人知，光腚遛狗天下聞」、「這下全世界都知道裸體遛狗男的太太叫什麼名字了」、「很好寧願光著也牽著繩，不讓狗狗傷害路人！讚」、「有沒有可能他在追他的褲子」。