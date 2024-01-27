警方追查聯繫，即時通知嫌疑人周、俞與巫、彭到案。全案周男等4人依刑法第150條妨害秩序、傷害罪移送台北地方檢察署偵辦。（翻攝畫面）

台北市1名莊姓男子，昨26日前往中山區雙城街10巷吃宵夜，途中卻遭遇債主，債主向莊男討債未果，憤而毆打莊姓男子，導致莊男胸口、腰部、雙手疼痛，警方獲報後循線將動手的4人通知到案，訊後依妨害秩序、傷害罪移送台北地方檢察署偵辦。

警方表示，莊姓男子昨26日晚間22時30分許獨自行經雙城街10巷吃宵夜，正在找餐廳吃飯時，巧遇有30萬元債務的周姓債主與自稱也是莊債主的俞姓友人，周男直接向莊男要債，雙方因此爆發口角衝突，一言不合，周、俞2人便當街動手毆打莊男，俞男還跑回車內，拿棍子施暴。

過程中引起路人圍觀，無巧不巧，巫姓男子則跟彭姓友人路過，發現欠他錢的莊男被打，巫男馬上加入施暴，彭男則在一旁觀看，過程導致莊男胸口、腰部、雙手疼痛。

警方獲報到場，打人的已離開現場，只留下受傷的莊男，經循線追查聯繫，即時通知嫌疑人周、俞兩人於26日23時許到所說明，另巫、彭兩人於27日00時到案。全案周男等4人依刑法第150條妨害秩序、傷害罪移送台北地方檢察署偵辦。