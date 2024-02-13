台股農曆春節休市期間，台積電在美股掛牌的ADR上周衝高後，連二日小幅拉回，周一（12日）下跌近2%，收在130.46美元，換算後相當台股台積電每股818元，溢價約26%。法人表示，外資在封關前，掃貨台積電，年後開紅盤補漲可期，不排除突破688元歷史天價。

台積電ADR在9日盤中衝上135.17美元的2年高點後，股價拉回修正，連兩天熄火，12日下挫1.99%（或2.65美元），收130.46美元，在台股周四（15日）開紅盤前，台積電ADR仍有兩個交易日，後續表現牽動台北股市金龍年首日行情。在台股休市期間，截至12日，台積電ADR的六個交易日大漲約12.7%。

台積電 ADR相當於台股5股台積電普通股，以12日收盤價130.46美元、2月7日台幣匯市收盤價31.358元計算，相當台股台積電每股為818.19元，相較台北交易5日封關價646元，仍有溢價26.6%。

法人指出，外資在封關前回補台積電，在13個交易日僅一天賣超，其餘12天大掃貨，累計買超24.38萬張。以封關後台積電ADR大噴發表現來看，年後金龍年首日開紅盤，台積電補漲可期，有機會一舉衝破688元天花板。