彰化縣政府舉辦2024彰化月影燈季，與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」，情人節當天下午5點半發放限定版520組粉紅多多龍提燈，一早9點就有民眾到場排隊，由於過去八卦山有「情侶禁地」的傳說，如今吸引超過520對情侶到場，讓說法不攻自破。

2月14日是西洋情人節，縣府在八卦山大佛風景區參佛道舉辦「彰化2024月影燈季」浪漫情人節活動，號召520對情侶，在八卦山下唱起情歌，王惠美說，今天特別在情人節當天舉辦520活動，讓所有情人們大聲說愛，也呼籲鄉親愛要及時，一個擁抱、一句我愛你都勝過千言萬語。

2月14日是西洋情人節，縣府在八卦山大佛風景區參佛道舉辦「彰化2024月影燈季」浪漫情人節活動，號召520對情侶，在八卦山下唱起情歌。（吳建輝攝）

狂的是一早9點就有民眾到現場排隊，民眾備摺疊椅、飲料長期抗戰，搶得頭香的情侶一早9點就到場，只為了拿到限量版的粉色多多龍。（吳建輝攝）

狂的是一早9點就有民眾到現場排隊，民眾備摺疊椅、飲料長期抗戰，搶得頭香的情侶一早9點就到場，不過預計下午4點半才會發放號碼牌，5點半才發放，等於整整等了7個鐘頭之久。

由於過去八卦山大佛傳聞只要情侶到訪，最後一定會分手，過去就有網友聲稱歷屆女友通通帶到八卦山，每一個都是分手收場，不過有排隊民眾說，他跟女友就是在八卦山認識的，常常到這邊來遊玩，根本沒有怎麼樣，

彰化多多龍風潮延燒，過去綠色限量多多龍一共發放5000隻，每每發放都吸引超過千人到場排隊，排隊人龍都超過500公尺，就連縣長王惠美的姪女都排隊排到500多號，這次粉色多多龍熱潮更勝，可見多多龍的魅力。

縣府城觀處表示，「彰化2024月影燈季」即日起持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點起每半小時有氣勢磅礡大佛光雕秀，還有民眾最愛的互動燈區及粉紅旋轉木馬。