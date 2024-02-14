今(14日)大年初五適逢西洋情人節，不少公眾人物趁機對另一半示愛放閃，政治人物也不例外。新北市長侯友宜直言，一路走來無論經歷大大小小的風雨，都有一股堅定不移的支持力量，讓他遇到困難義無反顧勇往直前，就是他的太太。太太與他之間的默契不需多言，他常常返家時已是深夜，老婆偶爾替他準備養生茶，不只身子暖，心裡更暖。老派的他還是在情人節準備了玫瑰花，送給永遠的愛人，感謝老婆一路的相伴。

「這輩子，我會甲你牽條條！」侯友宜發文表示，「一路走來，無論經歷大大小小的風雨，我都有一股堅定不移的支持力量，讓我遇到困難從不退卻，義無反顧，勇往直前，她，就是我的太太。我總是感恩老天爺，讓我在人海中遇見一輩子的牽手，我們互相扶持，一起走過無數歲月。」

侯友宜直呼，「太太與我之間的默契不需過多言語，我常常透早出門上班，返家時已是深夜，她偶爾替我準備養生茶，補補身體，不只身子暖，心裡更暖。今天情人節，老派的我還是準備了玫瑰花，送給我永遠的愛人，感謝老婆一路的相伴，我也會永遠守護好家人。」

侯友宜另外提到，也歡迎市民到化身為星光情人橋的新北新月橋、辰光橋，共度浪漫情人節。