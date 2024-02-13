大年初五正好是西洋情人節（2/14），感情運勢會如何變化呢？《搜狐網》運勢專欄分享4生肖情人節桃花運旺盛，脫單機率大幅增加，能夠遇到真命天子或天女，愛情保鮮期長，有望與交往對象步入婚姻。

▎生肖虎

生肖虎近期的桃花運爆棚，情人節魅力大噴發，單身者有機會脫單，找到適合的對象，留下美好回憶，激勵他們對生活更有幹勁，有助於事業的提升，感情保鮮期長。

▎生肖蛇

生肖蛇逢情人節桃花旺盛，有望遇到夢中情人，找到合適的對象，感情能夠長長久久，近期要好好把握機會，遇到不錯的對象可以多了解，以免與真愛擦身而過。

▎生肖羊

生肖羊最近桃花運不錯，嘗試多表達內心的情感，單身者若有曖昧對象，大膽敞開心扉，說出藏在心中的愛意，有望終結單身，如果已有另一半，平時把愛掛在嘴邊，能使感情更緊密。

▎生肖豬

生肖豬桃花運走上坡，助於提升愛情新鮮度，最近有機會遇到新對象，嘗試多了解與接觸，兩人容易相互吸引，感情越來越深厚，甚至有機會步入禮堂。