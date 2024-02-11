命理專家雨揚老師在臉書上分享2／11〜2／17的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖牛、蛇、豬，其中第1名屬牛者事業鴻運當頭，升遷之路平順；第2名屬蛇者偏財運強旺，將有不錯進帳；第3名豬者事業順風順水，迎一波高峰。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：牛、蛇、豬

▌鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運平穩，在職場上容易獲得前輩的提點與幫助，讓你處理業務時更加得心應手，事業蒸蒸日上。感情運不錯，單身者不妨嘗試使用各種交友平台，有望結識志同道合的朋友，進一步拓展你的交友圈與人脈；有伴者可主動在伴侶下班後幫對方熱一碗湯、關心對方的工作狀況，將有助更深入地了解伴侶，讓你們的關係更加親密無間。財運普通，可多觀看財經雜誌或新聞，有助掌握金融市場的最新趨勢，使你的投資策略更加全面。

▌牛

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業鴻運降臨，仰賴於過往的辛勤耕耘，你不僅累積了豐富的工作經驗，優異的表現更是奠定你在上司心中的專業形象，讓你接下來的升遷之路暢行無阻。桃花朵朵開，單身者有望透過浪漫攻勢順利擄獲心儀對象的心，開啟一段幸福佳話；有伴者不妨為雙方父母安排一場聚會或旅遊，不僅能將伴侶介紹給家人，也能讓兩家人的關係更加緊密。財運亨通，如果先前有投資，有望收到豐厚的利息報酬，讓你的收入翻倍賺。

▌虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運暢旺，能透過敏銳的觀察力，察覺作業流程中的問題，並以更有效率的方式替代，讓你贏得同事的信任與讚譽。愛情運平順，單身者不妨在空閒時與同事們聊聊天，有助拉近彼此的距離，建立良好的職場人際關係；有伴者不妨和伴侶一起規畫今年度的旅遊路線，能讓彼此對未來的生活充滿憧憬與期待。財運欠佳，簽訂契約時應仔細審核內容，以免簽下不平等條約，徒增錢財損失。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

工作運不錯，可多向長官毛遂自薦，主動承攬新業務或爭取參與跨部門的業務項目的機會，將有助獲得更專業的技能，還能讓長官留下好印象。桃花人緣佳美，單身者可多參與家族聚會，能在親戚面前留下好印象，讓他們幫你介紹優質的對象；有伴者可在休假日多帶伴侶去山林或近郊步道健行，讓彼此沐浴在新鮮的空氣中，享受專屬彼此的愜意時光。財運不濟，出門在外應時刻留意隨身財物，以免因大意而遺失貴重物品。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作如日中天，接下新業務時，不妨和同事一起探討達標規劃，你強大的溝通能力向來能讓團隊成員同心斷金，這不只讓你獲得績效，也能得到滿滿的成就感。感情運穩定，單身者可多向心儀對象分享自己的心情與故事，能讓雙方的互動更加熱絡；有伴者不妨帶伴侶一起走訪各地的口袋名單，用美食締造難忘的味蕾記憶，也為你們的約會增添滿滿的驚喜和樂趣。財運尚可，有經營個人品牌者，不妨多精進自己的副業技能，將有助提升品牌的競爭力，讓你的業績逐步上漲。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業步步高升，不僅能將手邊的業務處理得盡善盡美，還能在完成份內工作之餘主動幫助其他同事，這使你成為上司眼中的得力大將，在團隊中的影響力也逐漸上升。愛情甜蜜繽紛，單身者可邀請心儀對象去文藝氣息濃厚的咖啡店或市集，一起在輕鬆自在的氛圍中度過愉快的下午時光；有伴者可在此時跟伴侶討論過往的心結，只要對彼此多一份體諒與理解，關係將更上一層樓。偏財運強旺，能因眼光精準而進帳不錯的收入，不妨將部分賺到的錢財拿來做公益或主動請客，能為你創造更好的財富循環能量。

▌馬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場運順遂，能以卓越的談判技巧，讓同事、上司對你提出的方案感到信服，進而留下業務能力高超的良好印象。感情運下滑，單身者和新朋友交談時，應主動開啟話題，才有助化解尷尬的氛圍，避免關係變得更疏遠；有伴者容易把工作上的負面情緒帶回家，讓伴侶時刻膽戰心驚，生怕掃到你的情緒颱風尾。財運上揚，可多至親友家走動，有機會收到滿滿的紅包與祝福，讓你財庫豐收。

▌羊

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

工作運回溫，與同事共事的過程中，能學習到不少應對進退的技巧，讓你在職場上無往不利。桃花能量豐沛，單身者不妨嘗試以新造型亮相，能讓暗戀對象驚豔不已，對你的好感度倍增；有伴者在伴侶面臨困難或迷茫時，不僅能以自己的經驗給予對方建議，還能幫助另一半找到解決問題的方法，逐漸加深你在他心中的重要性。財運低迷，切莫在來路不明的網站或代購社團購物，以免遭受詐騙，讓你損失一筆錢財。

▌猴

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業陷入低潮，容易因先前表現太優異，遭到同事眼紅而被處處針對，建議你保持低調、只做份內事，以免麻煩纏身。感情運低迷，單身者的生活圈較為狹小，難以遇到新對象；有伴者容易因工作忙碌而有較大的情緒起伏，小心因此跟伴侶發生爭執，讓雙方關係產生裂痕。財運不佳，若收到陌生課程或投資項目的推銷時，務必睜大眼睛仔細查證與評估，以免因一時的衝動而使荷包迅速縮水。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運順利，可能因為多個業務同時並進而感到有些壓力，建議把吃苦當吃補，藉以磨練你的專業技能，將有望迅速成長與進步。桃花運普通，單身者可在參加進修或工作坊時與各行各業的人打交道，將有望拓展自己的交友圈；有伴者不妨撥空幫另一半燉煮暖胃的鍋物或補湯，能為伴侶帶來莫大的幸福感和滿足感。財運受阻，從事業務或經營個人品牌者，應定期與客戶聯絡，或是舉辦各類促銷活動，才不會因曝光度或業績問題而損失不少進財機會。

▌狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運平穩，作為專案負責人的你，總能迅速將各部門的業務安排妥當，確保專案順利進行的同時，也展現了你優異的領導才能。愛情運欠佳，單身者不宜過度打探前任或曖昧對象的消息，以免讓對方反感，反而跟你保持距離；有伴者在感情中較為強勢，讓另一半覺得難以溝通，雙方關係也每況愈下。財運平平，可趁此時重新規劃投資標的，有望選中潛力股，為你的致富好運種下希望的種子。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業順風順水，能因觀察力敏銳而找到符合市場喜好的商品，讓你的事業迎來一波高峰。感情運平淡，單身者應調整說話的語調，溫柔的語氣能增加大家對你的好感，讓你成為眾人愛戴的對象；有伴者不妨趁春天來臨，邀伴侶一起去賞花，多拍幾張記錄春天出遊的美照。財運尚可，有業績需求者，可嘗試與知名網紅或公司合作，有助增添品牌曝光度，幫你拓展更多客源。