愛情來得早，不如來得巧，過完春節後重新開始，也許是脫單的最佳時刻，《搜狐網》盤點12生肖，其中3生肖下個月桃花運超旺，渴望脫單的人抓住機遇，從身邊朋友尋覓對象，尤其是久別重逢的朋友，很有可能在3月開花結果，成就一段新戀情。

▌生肖豬

屬豬的人溫柔多情，內心特別柔軟，他們很體貼暖心，適合居家過日子，認識一段時間後，周圍的異性就會看到他們的優點而傾心，下個月桃花主要發生在周圍的朋友，特別是那種很久沒聯繫的對象，因此別太木訥，稍稍抓住機會就能順利脫單。

▌生肖龍

屬龍人下個月比較安逸，即使偶爾出門，會遇到一些小風險，也不要緊，因為這時出門能遇到貴人，讓自己不會走錯路、做錯決定，因此下個月要多加油，才能成功脫單，遇到屬於自己的幸福生活，未來的機遇也會不錯。

▌生肖猴

屬猴的人去年感情多有不順，尤其肖猴女有吵架或分手的狀況出現，如果感情能維持到5月初，矛盾將逐漸變少，感情道路也會順暢許多，單身者下個月將能喜獲真愛，找到屬於自己的幸福。