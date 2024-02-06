樂天棒球場正在進行各項優化工程，球場自4日起進行草皮回鋪作業，舊草皮維護完善將回鋪至內野區，新草皮則將放置於外野區，完成後將有75天養護期，要讓草皮向下紮根、長得穩固，要以用嶄新球場迎接接下來的賽事。

體育局表示，去年9月與球團一同會勘討論如何改善球場的排水問題、要怎麼擁有好的草皮品質，以保護球員不易受傷，因此這次除了進行球場排水及噴灌系統改善工程、夜間照明系統優化及外野看台地坪及座椅更新以外，要如何在冬天種植出好草也成為重要課題之一。

體育局說明，北部冬天天氣狀況不佳常有陰雨，不利草皮生長，在經過多方討論，並向農業局徵詢專業意見後，市府與球團決定合作購買新草皮並於南部種植生長，盼藉由南部的陽光加速及強化草皮生長，草長得更高更長，而彈性好的草皮更能減少不均勻彈跳的狀況，選手們才能盡情在球場上奔跑及滑壘。

體育局進一步指出，由於球團對草皮養護非常重視，原有草皮保有良好狀態，形成足夠的厚度，可以增加緩衝，避免選手受傷，因此先將原有草皮移至副場地養護，進行草皮回鋪作業時，舊草皮回鋪至內野區、新草皮則放在外野區，更可以宣示樂天球隊的世代交替，延續球隊傳承精神。

體育局長許彥輝說，所有回舖作業完成後將進行75天養護期，讓草皮根部向下扎根，降低草皮在比賽中鏟壞的機率，市府將持續掌握工程進度，這些工程預計在3月底前完成，有信心讓球季順利開打，將以嶄新的球場面貌來迎接今年中職球季樂天猿隊主場開幕戰與全主場賽事。