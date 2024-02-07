60歲孫興年輕時來台拍攝電視劇《希望之鴿》、《家有仙妻》走紅，最近他來台出席活動並上節目，分享過去奮鬥秘辛，他回憶年輕時靠打零工維生，17歲半夜做電鍍工時，和主任爭搶硫酸，結果不慎灑到身上，他手腳都有傷疤，怕愛他的媽媽擔心，只好大熱天穿長袖遮住，說到此他更不禁哽咽流男兒淚。

孫興在《單身行不行》說自己從青少年時期就出來工作，白天幫人洗大樓、晚上做披薩店的工作，晚上還打零工當電鍍工，可說是沒什麼休息時間，做了3個月體力真的扛不住，晚上跟主任爭拿硫酸，可能前一個人沒蓋緊，兩人手一伸硫酸就往兩人臉上倒，他一腳踢開主任，結果導致自己身上受傷嚴重。

遭潑硫酸體無完膚！孫興60歲心痛淚崩人生瘡疤！【單身行不行】

孫興說，當時已經自己出來自力更生，但偶爾會定期回家吃飯，怕媽媽擔心不敢回家，是母親抗議他才不得不返家一趟，但怕傷口露出，便在大熱天穿著長袖，卻還是被媽媽發現，他只好安慰說：「沒什麼」。想到過去辛苦的過程，孫興語重心長說年輕人還是要習慣奮鬥，努力過後才能擁有想要的幸福家庭。

被主持人問到人生活到至今會給自己打幾分？孫興給自己60分，解釋說因為今年60歲還有很多事情想完成，沒拍戲的時光他培養了第二專長，喜歡當DJ打碟，給他很多靈感發現了過去沒感受過的激情，他還是熱愛拍戲，只要看到有喜歡的戲劇或角色，他不會呆呆地看，會跟螢幕裡的人一起練習旁白，還會研究對方演得好不好，笑說自己天生就是為舞台而活，希望死也是為了舞台而走。