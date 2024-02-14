今天是西洋情人節，土耳其伊斯坦堡一座市場最近舉辦了別開生面的「舊情人市集」，讓民眾把前任男/女友留下的物品或贈禮拿出來販售，揮別舊情之際，也能順便幫現任挑選禮物，吸引不少民眾前往一探究竟。

土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）報導，這場市集位於伊斯坦堡的高級住宅區尼桑塔希（Nişantaşı），活動以「出賣前任物品，買個禮物給新歡」為號召，不少人紛紛把前任相關的物品，像是杯子、衣服、包包甚至是手錶拿到攤子上販賣，許多賣家還在物品上附上小紙條，宣洩心碎過往之餘，也增添了幾分歡樂。

‘Ex-lover’s bazaar’ celebrates Valentine’s Day with a twist https://t.co/YthMmd7C4e pic.twitter.com/FENlZNVVax — Hürriyet Daily News (@HDNER) February 13, 2024

例如有賣家在一件紅毛衣上標註著「紅色根本不適合你」，一隻手錶上標示「來不及了，我們的電池沒電了」，搞笑敘述吸引不少目光。有一條褲子的標籤上則寫道：「我把這條長褲從你的悲傷中帶走」，讓人好奇物件主人經歷過的辛酸愛情。

市集創辦人之一阿卡爾（Özay Akar）表示，申請來此擺攤的人很多，大家把前任留下來、再也不想看到的物品拿來販售，除了創造收入外，看著別人手上的物品也能得到送禮靈感，幸運的話還能在市集找到未來的另一半。也有人帶著現任女友一起來擺攤，和路人分享戀愛趣事，增加不少佳節氣氛。