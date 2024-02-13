在Ubike進軍高雄前，高雄過往使用的CityBike，是全台第一座都會網絡型公共自行車自動化租賃系統，國立科學工藝博物館（科工館）在14日大年初五巧逢西洋情人節當天，推出CityBike雙人同心騎乘活動，無論是情侶、夫妻，都能到場放閃。

科工館表示，今年農曆春節接近尾聲於初五，巧逢西洋情人節，情人節的由來，各國都有浪漫的傳說，今年科工館利用節慶見證雙人默契，推出「情字這條路－2024西洋情人節雙人同心CityBike騎乘活動」，於西洋情人節當天科工館1樓大廳放閃舉行，無論是夫妻、情侶、好麻吉、大情人小情人、前世情人都能到科工館網站報名。

科工館說明，於這次活動現身的多模態協力車、高雄市公共自行車City Bike第一到三代，背後都是有很多故事。「多模態協力車」是由遠東科技大學創造力中心陳玉崗教授團隊所研發，共有3種騎乘模式、4種踩踏方式及2種方向控制方式，可以讓一部傳統的協力腳踏車，有三種不同的騎法：面對面騎、雙人背對背騎，以及傳統一前一後的方式。

而高雄市CityBike公共自行車租賃系統是為全台第一座啟用的都會網絡型公共自行車自動化租賃系統，是最終設置共316個租賃站點，並於2020年6月正式停用。而高雄市公共租賃自行車已進入YouBike系統的今天，科工館一口氣展示了第一代至第三代讓大家一睹為快，並且能騎乘體驗。

除雙人騎乘活動外，在科工館6樓的「人造關係 開箱：傳播科技特展」，也專為2024西洋情人節開發應景的互動遊戲，觀眾可以自製「AI傳情告白」影片，把自拍照換成可愛風、美式漫畫風、搞怪風格的自己，再由自己輸入一段想說的、不敢說的、不好意思說的心裡話，讓AI幫你說。