今天大年初四是傳統「迎財神」的日子，許多人準備了水果、點心及糖果等準備接財神，但命理師楊登嵙提醒，接財神的時間最好選在中午12點後至下午5點之間，尤其在祈福許願的時候內容切記不要太空洞，應具體描述心中的願望與方向，否則效果可能大打折扣。

俗語說「送神早，接神晚」，楊登嵙指出，大年初四是眾神回到人間輪值的日子，許多人今天準備接神，但接財神的拜拜時間最好選在中午12點以後，地點則是在廚房或自家的神龕，供品則可準備年糕、桂圓、生仁糖、冬瓜糖等甜食，茶水則準備甜茶即可。

楊登嵙說，接神的流程就跟一般拜拜差不多，要先點燃三炷香並向財神報上自己的名字、住址等資料，接著講出今年願望，但切記願望的內容要明確、不能空洞，像是祈求業績好最好講到要好到多少、想加薪要加多少等，且方向要正確，不然效果可能打折扣。

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