吳姓男子(右二)前一晚就來排隊，連續兩年搶頭香、領到屏東都城隍廟發財錢母。(林和生攝)

大年初四迎財神，屏東都城隍廟發放發財錢母。(林和生攝)

大年初四迎財神，屏東都城隍廟發放發財錢母。(林和生攝)

信徒熟練將錢母過爐。(林和生攝)

初四迎財神，屏東市都城隍廟財神殿今年準備1萬份發財錢母，13日一早便湧入排隊人龍，沿著廟宇街角、甚至排到屏東車站旁，隊伍綿延超過數公里，不少民眾起了大早排隊領取，並熟練的將錢母過爐，期盼新的一年能順利平安、發大財。

屏東都城隍廟位於市中心、鄰近屏東火車站，平時香火鼎盛，信徒有疑難雜症都會到廟裡求解，廟內也有供奉五路財神爺的財神殿，傳統大年初四是財神下凡的日子，最近幾年廟方都會準備發財錢母及發財金，讓財源廣進、錢滾錢，因此年年吸引大批人潮前來排隊。

上午9點吉時一到，廟方迎接財神下凡，並開始發放發財錢母，排第一位的吳姓男子前一天深夜10點就來排隊，笑說怕睡過頭、早一點來排，前一年搶頭香也是他，希望求得好彩頭。還有在工地上班的婦人也是前一夜就來排隊，單純希望事業順利。

拿到發財金的民眾馬上抱財神爺並過爐參拜，希望一整年財運旺旺。廟方透露開運發財的「小撇步」，建議民眾領到發財金後，可到 城隍爺與財神爺的大爐「過爐」，前者能保佑整年平安順利，後者則加持來年財運發大財。

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