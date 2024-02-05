2024全民運動會主視覺發表，展現眾人齊聚、綻放榮光。(林和生攝)

屏東縣政府承辦2024全民運動會，為特別邀請在地藝術家陳國展、張重金及方智弘，組成橫跨老、中、青三個世代設計團隊，統籌賽會主視覺設計，5日上午正式發表，整體設計以鼓舞全民參與運動，展現屏東精神作為主體核心。

屏東縣長周春米表示，透過主視覺發表，向大家宣布2024全民運動會全面啟動，這次以「全民」、「運動」、「屏東」作為設計切入，呼應全民運動精神。

主視覺設計涵蓋屏東山海湧動的自然環境；熱情奔放的屏東性格；與交織汗水和淚水的自我挑戰後綻放榮光。此外，設計的配色以桃紅為主設計，以藍綠與金黃作為延伸，傳達象徵眾人運動、山海湧動，以及榮光流動的涵意，展現全民一起運動、向山海學習與為生命喝采的精神。

方智弘說，主視覺共策畫近半年，以「綻放榮光」為主要設計概念，不分你我齊聚屏東，透過運動，綻放出對於生命的熱情，進而交織出榮光作為概念詮釋。透過「人」字作為主視覺設計的主體意象，「人」字同時也像是箭頭，帶出方向感。

並以三的倍數作為基礎，圍繞出意象鮮明的標誌，有如老中青各年齡層的齊聚，同時以不同色彩，呈現出不同族群一起相聚屏東，而綻放出的多元豐富生命力。