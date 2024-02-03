新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會，3日晚間由市長高虹安（左五）點亮8米高的主燈「福氣龍好」後正式開跑。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會，3日晚間由市長高虹安點亮8米高的主燈「福氣龍好」，宣布竹市燈會正式開跑，展期自即日起至3月10日，除了東門城主燈之外，還有7處輔燈區點亮護城河、站前廣場及新竹公園，市府歡迎民眾前來賞燈、遊新竹！

高虹安指出，「2024龍STAY新竹過好年」展出1主燈加7輔燈，主燈設置於竹市的古蹟東門城，由主燈為中心發散的城市燈展，每個燈區都各具特色，主燈「福氣龍好」設計以Q版龍為造型，展現充滿活力的幸福城市，也希望為市民帶來好運，另外有7大輔燈依七色彩虹方式劃分，每個燈區各具主題和特色，打造以龍年為設計主題、充滿神祕與夢幻的燈會，一起迎接美好的龍年。

城市行銷處長嚴翊琦表示，由黃文全親手製作的「福氣龍好」主燈高達8米，每30分鐘會伴隨音樂旋轉。除了主燈之外，還有7處輔燈區，其中站前廣場「彩繪新竹」由竹市民富、東門、建功、舊社、大庄及頂埔國小等逾600位學童發會創意親手彩繪，小燈籠串聯成1面燈籠牆，展現了孩子們的創意和夢想。

「玲瓏波光」則由竹市著名的玻璃工藝大師林瑤農精心製作，獨特的設計和工藝為活動增添非凡的光彩，今年也特別配合櫻花季延伸第7處輔燈「花現龍蹤」，設置於新竹公園，漂浮在麗池之上，成為獨特的景觀，每座作品均為不同造型的龍，邀請大家一起與今年的主角展開新竹城市之旅。

城銷處表示，點燈儀式邀請國際級的「即將成真火舞團」演出龍STAY的精彩劇碼，並有在地優質的東門國小藝才班演奏，讓前來參與點燈的民眾讚不絕口，伴隨著7區龍珠啟動主燈「福氣龍好」，隨著音樂旋轉，主燈加上輔燈的點亮，也象徵龍Stay邀請民眾在新竹過好年。

市府指出，「2024龍Stay新竹過好年」規畫多場系列活動，除了2月24日元宵當天在孔廟前廣場發放限量龍年小提燈，並在新竹公園舉辦元宵晚會，2月24日及25日兩天在新竹公園皆有市集及DIY體驗活動，精彩內容陸續公布，詳細請上「新竹市政府城市行銷處 官方粉絲專頁」臉書粉專查詢。