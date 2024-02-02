因應即將到來的「2024桃園燈會」，桃園市消防局第一救災救護大隊大有消防分隊於113年2月1、2日至南昌森林運動公園及虎頭山創新園區進行搶救演練，內容包含因用火用電意外造成之火災搶救，以及因應現場人潮眾多，發生災害時可能會發生之大量傷病患處置，演練過程逼真精實，充分展現消防局針對燈會活動安全的重視及平時精實訓練的成果。

「2024桃園燈會」於2月21日至3月3日即將在虎頭山創新園區及南昌森林運動公園舉辦為期12天的活動，現場有熱鬧滾滾的花燈秀、吸睛的生肖主燈，結合桃園地景的主題燈組等，精湛的工藝搭上絢爛燈光，令民眾能感受桃園的無限魅力。消防局為維護展區安全，於現場進行災害搶救演練，其中火災搶救的部分，為模擬電線短路引發大火延燒鄰近攤商及草叢，消防人員抵達現場後便迅速部署水線進行周界防護，避免火勢擴大，且因現場消防栓距離較遠，消防人員使用鄰近之南崁溪水源進行抽水，以確保前方車輛水源不虞匱乏。

大量傷病患演練之部分，則是模擬燈會現場人潮眾多，當災害發生後人群逃生時驚慌失措，互相推擠造成踩踏事件，同時也有一部分民眾受困火場，指揮官到達現場評估現場初期救護量能不足，立即請求大隊及救護車支援，並指定救護指揮官啟動大量傷病患處理機制，於現場快速進行檢傷分類、救護處置並依據傷者狀況盡速送醫。

第一大隊大隊長賴志忠表示，2024桃園燈會即將隆重登場，為了維護場地之安全，消防局每兩小時皆有安排車輛巡視場區，也安排專人進駐指揮中心，希望活動能順利圓滿的完成。賴志忠也提醒，若不幸有災情發生切勿驚慌，應遵循主辦單位的指令有序的避難逃生，並盡速撥打119，避免因人潮眾多導致避難時發生踩踏事件，造成人員的二次傷害。