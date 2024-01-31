花蓮縣消防局前局長林文瑞去年1月退休後，局長一職由副局長吳兆遠代理迄今，期間肩負許多重要責任，表現深獲縣長徐榛蔚肯定，真除升任局長，今宣誓就職，允諾未來將持續充實並精進花蓮消防救災能量，保障縣民生命財產安全。

花蓮縣消防局今天舉辦新任局長吳兆遠宣誓就職典禮，由縣長徐榛蔚主持並擔任監誓人，縣府人事處長曾淑芬擔任監交人，副縣長顏新章、縣議會副議長徐雪玉及多位議員出席觀禮，場面溫馨隆重。

徐榛蔚表示，吳兆遠資歷完整，歷經內政部消防署、直轄市及地方行政機關磨練，並在花蓮縣消防局擔任科長及副局長長達10年之久，對消防工作十分熟悉，足堪賦予局長一職的重任。

吳兆遠感謝徐榛蔚的肯定與提攜，給他為縣民服務的機會，能與消防局同仁一起共事讓他深感榮幸外，接任局長一職後，未來的施政方針除要讓民眾有感，也會深入了解鄉親最迫切的需求，貫徹縣府「幸福花蓮」的施政目標。

吳兆遠指出，消防局軟體及硬體設備近年在立委傅崐萁及徐縣長的擘化下已全面升級，陸續完成花蓮、吉安、光復、瑞穗及豐濱等廳舍興建，目前正積極規畫北埔及東里分隊等廳舍興建案，車輛汰舊換新及提升各項救災救護裝備品質部分，更是遠超六都及其他縣市平均水準。

吳兆遠還特別提到，東部首座教育訓練中心及防災教育館今年1月19日也正式落成啟用，位置就在七星潭附近，不但提供同仁寬敞又現代的上班空間，日後如有精進救災技能訓練需求，無須再額外耗費8小時的車程遠赴南投竹山訓練中心受訓。