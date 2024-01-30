明揚國際公司屏東廠去年9月發生大火，4名消防人員在內共10人死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署偵結起訴明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠共6人，並具體求刑4年8月至5年不等徒刑。檢方同時也查明，時任消防局長徐美雪在第一時間脫口「射水後才爆炸」的說法。經檢方訊問案發初期現場指揮官陳文川小隊長後，確認當時的確沒有射水。

回顧案發第一時間，許美雪表示，第一時間詢問廠商為何會爆炸，雖然廠商並未解說有無射水，但她的確被廠商所說的狀況誤導，因此才口誤。

事後徐美雪改口解釋，爆炸第一天狀況相當混亂，出勤指揮官也送醫，因此沒辦法第一時間了解狀況，她承認自己「消防同仁射水後就爆炸」的說法是口誤。

根據檢察官調查，當時現場指揮官消防局第一大隊屏二隊小隊長陳文川，第一時間到場時，曾詢問現場是什麼東西在冒煙，一位男性員工曾說是架橋劑，隨後就請員工將所有廠區乾粉滅火器全部拿到消防車旁邊待命，當時消防車有架設一條水帶放在地上，確定沒有開啟水閥。

承辦檢察官痛斥明揚，號稱經營國際知名企業，卻文飾工安數據，製造公司治理卓越假象，因自己長期疏忽行為，惡積不可掩、罪大不可解，不但引發英勇消防員殉職，百名員工傷亡，縱使事後賠償再多，仍喚不回寶貴生命。

檢察官也就全案爆炸火警事故是否有公務人員涉及刑法第130條廢弛職務罪嫌部分，經簽分他案調查後，認查無相關公務人員涉有犯罪實據，此部分予以簽結。