去年九月，明揚國際科技公司屏東工廠一場大火，造成包括4名消防弟兄共10人死亡、逾百人受傷，屏東地檢署歷經4個多月偵辦，依一般過失致死等罪嫌起訴明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠共6人，另也針對公司法人部分起訴。屏檢指出，30日上午將舉行記者會對外說明。

明揚公司去年9月22日爆炸起火，造成4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷；屏縣府明確掌握到明揚有3大嚴重違法事實，首先是明揚廠內存放公共危險物品超過管制數量，明揚屬於丁類中度危險場所，依申請規定只能儲存100公斤過氧化物，但依據事證顯示，廠內竟儲存3000公斤，超過管制量30倍。

加上依規定儲存倉庫應為獨立建築物，但廠區1樓是倉庫、2樓是作業空間，明顯違反規定。

再者，案發當時，消防員傳回資料只有1份 安全資料表，上面僅記載有機過氧化物D型，直到後續調查時，業者才又提供另2份安全資料表，顯示廠內還有有機過氧化物F型，因此認 定業者未提供完整相關搶救必要資訊。最後，就是業者逾時通報，都是釀災的原因。縣府共計重罰業者新台幣240萬元。

罹難消防員家屬表示，如果工廠違法違規確定，希望除依現有法令外、甚至可加重懲罰，以避免之後有類似事情發生。更強調，超標超違規放置危險物品，這是很不應該的意外。