總統大選過後，屏檢仍積極偵辦「介選案」，去年底查獲中華統一促進黨文正黨部柯姓副主委涉嫌透過招攬枋寮鄉民赴陸旅遊招待，要求對方支持特定總統及立委候選人，當時諭知交保，但案經檢警循線追查後，認柯涉嫌重大，18日向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

屏檢指出，去年12月下旬查獲屏東縣枋寮鄉柯姓村長、屏東市羅姓里長涉嫌招攬他人接受赴陸旅遊招待，疑有介選情事，當時諭知2嫌交保，但經持續分析扣案證物後，認柯嫌涉嫌重大，17日將柯嫌拘提到案。

檢警調查，柯嫌除有村長、村長聯誼會會長、屏東縣二選區某立法委員候選人後援會副總幹事的身分外，還是中華統一促進黨文正黨部副主委，他在去年6月15至19日、9月10至14日、11月5至10日、11月22至26日間與羅嫌等人，涉嫌受台辦官員的指示，邀約枋寮鄉民赴陸接受旅遊招待，受招待團員落地之後的食宿費用，一概由大陸台辦官員協調台商協會出資招待。

檢警查出，柯嫌還在招待旅遊期間前後，以通訊軟體LINE為聯絡工具，向受招待赴陸旅遊的鄉民要求支持特定總統及立法委員候選人。案經檢察官複訊後，認柯嫌涉犯選罷法嫌疑重大，且有事實足認柯有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，18日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，法官在上午召開羈押庭後，裁定柯嫌羈押禁見。