五堅情昨在台南舉辦《ROYAL》簽唱會。（原音兄弟提供）

五堅情昨在台南舉辦《ROYAL》簽唱會，現場人山人海。（原音兄弟提供）

由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩及賴晏駒（小賴）組成的人氣男團W0LF(S)五堅情，去年12月發行全新EP《ROYAL》，昨在台南南紡購物中心舉辦簽唱會，現場湧入近5000位粉絲，五堅情信守「一定簽到完！」的承諾，演出後下午4點一路簽至深夜11點，連百貨公司打烊後仍在休息室繼續簽，近萬張專輯讓五堅情連簽7小時，原本訂好的北返高鐵票也一延再延最終決定取消留宿台南一晚，團長邱鋒澤表示：「粉絲比我們還辛苦，我們在台上坐著簽名，他們在台下更早就來排隊了，謝謝大家，也是因為有粉絲的支持，我們才有一直前進的動力。」

五堅情人氣高漲，連續兩年擔任「台南好Young跨年演唱會」壓軸嘉賓，昨台南市長黃偉哲特地前往簽唱會現場，邀請五堅情今年繼續參與台南市更多活動。邱鋒澤表示：「很開心也很榮幸不到一個月又可以再次來台南演出，之前跟團員來這邊舉辦簽唱會時感受到台南粉絲的熱情，這次唯一一場ROYAL簽唱會再次來台南，保證簽好簽滿！簽到手酸！」婁峻碩也補充：「很開心也很感動兩年前參加簽唱會的粉絲今年也到現場，希望大家今天可以享受表演、玩得開心。」並透露五位團員目前已經在安排今年的計畫，大家可以敬請期待。

《ROYAL》EP不只攻佔各串流平台排行榜，在新馬香港地區創下好成績，實體專輯銷售更是突破1萬5000張，為了答謝粉絲，5人特地抽空舉辦簽唱會與歌迷見面。現場除了帶來人氣歌曲《立刻要爆炸》及《你是我這輩子最想愛的呀》以外，更首次演唱EP歌曲《Sangría》，陳零九笑稱：「為了這次簽唱會首唱，大家這幾日都在加緊練習，尤其這次挑戰最長rap段落的峻碩。」在演唱《立刻要爆炸》及《你是我這輩子最想愛的呀》時，粉絲也跟著大合唱，嗨爆現場。

而農曆新年將至，五堅情也許下新年新希望，除了之前開始起跑的《月面著陸》巡迴演唱會外，團員期許今年可以有更多作品可以帶給大家，發表更多新歌，也希望未來盡快展開全新巡迴演唱會。