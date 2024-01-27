胡瓜（左）不忍了，巴阿翔的頭。（民視提供）

民視每周日晚上8點《綜藝大集合》日前到台中北屯的南興宮錄影。節目一開始，胡瓜失去了蹤影，才發現他在廟前的百年靈樹上，搞笑說：「在樹上睡了一夜。」正在樹上刷著牙等大家來找他。後來才知道，這棵百年榕樹具有靈氣，需要透過與樹的親密接觸、磨蹭才能有效吸收，多位阿姨真的就在榕樹旁用身體蹭著樹，畫面逗趣成為地方特色。

製作單位準備了「老樹蹭蹭樂」遊戲，要讓大家來挑戰。牛奶與冼迪琦一起示範，腳抬起不到2秒，阿翔就吹哨停止示範，讓胡瓜傻眼問：「不是要示範完整遊戲嗎？」阿翔說後面有人要挑戰，沒想到地方阿姨們率先衝出，也不管哨音跟規則，就開始對著胡瓜東摸西摸，讓他忍不住問：「有什麼事情？是不是跑錯場了。」

在地方媽媽的糾纏之下，胡瓜只能答應陪她們玩遊戲；好不容易撐到遊戲結束，卻又來了一群媽媽，好險他們沒有要玩遊戲，讓胡瓜鬆了一口氣，阿翔還是積極地跟媽媽們推銷，並說道：「來都來了不蹭一下嗎？」此話一出，胡瓜不忍了，立馬打了阿翔的頭，互動笑翻現場眾人。