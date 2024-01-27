今27日晚間7時30分許，新竹科學園區傳爆炸聲響，造成高翠路221巷4弄的街道瀰漫濃濃白煙，路人紛紛迴避，當地里長表示，該廠區傳出疑似「管線爆炸、氣體洩漏」民眾嚇的緊閉門窗、想往外跑又怕不明煙霧氣體有毒，里長呼籲企業高層能嚴格制定流程，「不要逼我們去你們門口拉白布條抗議。」

今27日晚間7時30分許，新竹科學園區傳爆炸聲響，造成高翠路221巷4弄的街道瀰漫濃濃白煙。（翻攝高峰里里長郭朋鑫臉書）

高峰里里長郭朋鑫指出，今晚7：30左右、發生在高翠路221巷4弄的街道場景，高分貝的洩壓聲響伴隨的滾滾的濃煙，旺X電子，你們會不會太誇張？

里辦公室於晚間19時35分接到民眾陳情，在住家後方的廠區傳出疑似管線爆炸、氣體洩漏的巨大聲響，嚇的緊閉門窗、想往外跑又怕不明煙霧氣體有毒，請我前去瞭解狀況。我到場後煙霧已經散去、但空氣中還有些說不上的異味，經向大門警衛詢問後告知、今天是他們廠區的歲修日，他們在做設備調整洩壓。

「旺X電子這樣的處理方式真的很誇張」，里長郭朋鑫表示，該廠區旁邊就是整排的民宅，你們要歲修時可能發生的狀況沒有事先告知附近居民，隨意的排放出不明的煙霧氣體，伴隨巨大聲響、持續將近2分鐘，而你們廠區又不斷傳出警報聲響，已造成附近居民嚴重恐慌，這不是老牌知名企業該有的態度，希望你們高層能嚴格制定流程，不要再讓這樣的狀況發生，「不要逼我們去你們門口拉白布條抗議。」