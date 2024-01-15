冰島雷克雅內斯半島一座火山14日噴發，岩漿流入附近漁村格林達維克，燒毀民宅。

冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）上一座火山昨（14）日噴發，地表裂出2道裂縫，岩漿從裂縫中湧出，突破嚴防岩漿的圍牆，流入附近漁村格林達維克（Grindavik），導致民宅起火，所幸村裡4000位居民已事先撤離，不過仍有數十頭綿羊待救。

冰島西南部火山噴發 附近居民緊急撤離

英國廣播公司（BBC）報導，雷克雅內斯半島上一座火山於當地時間14日凌晨噴發，鄰近漁村格林達維克附近的地表相繼列出2道裂縫，第一道距離漁村約1公里，從第一道裂縫湧出的岩漿活動相對穩定，不過接近中午時分，距離漁村不到100公尺的地表裂出第二道裂縫，岩漿突破當地政府在漁村附近建造的防禦圍牆，流入村莊，導致民宅起火。

冰島雷克雅內斯半島一座火山14日噴發，岩漿流入附近漁村格林達維克（Grindavik），導致民宅起火。（圖／美聯社）

畫面顯示，橘紅色的岩漿穿越柏油路，直接灌進民宅院子，建築物一側燃起熊熊大火，煙霧瀰漫天際。

冰島雷克雅內斯半島一座火山14日噴發，岩漿流入附近漁村格林達維克，導致民宅起火。

周日的火山噴發是雷克雅內斯半島自2021年來第5度火山爆發，去（2023）年12月當地斯瓦特森基（Svartsengi）火山系統再度噴發前，當地地震不斷，當局已事先撤離格林達維克村約4000名住戶。

過去幾周，冰島政府也在漁村附近建造防禦圍牆，目的是在熔岩湧出時，能引導岩漿遠離漁村，冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）發言人哈爾多森（Benedikt Halldorsson）表示，儘管防禦圍牆尚未完工，熔岩突破部分區域，但是圍牆仍擋下了大部分岩漿。

儘管漁村居民已全數撤離，不過冰島保護動物協會（Animal Protection Association of Iceland）表示，當地仍有數十頭綿羊被圈養在2處圍欄裡、未撤離，其中一處圍欄約有30頭綿羊，另一處有更多綿羊，冰島保護動物協會表示必須盡快撤離這些動物。

專家評論，這次火山爆發是「最糟情況」，火山學者安德魯斯（Robin Andrews）表示，此次噴發是極其危險、有害的情況，從2處裂縫湧出的岩漿沒「有放緩的跡象」。

他警告，火山噴發可能影響呼吸道問題的民眾，因為火山活動釋放的二氧化硫氣體，會刺激皮膚、眼睛、鼻子及喉嚨。