明揚大火造成10死百餘輕重傷，屏檢依一般過失傷害等罪偵結起訴，對董事長劉安晧及總經理呂英誠具體求刑5年，承辦檢察官發現，整起大火起因於廠內存放超標30倍的3000公斤架橋劑，從現場磚牆破壞狀況推估，爆炸相當於154公斤ＴＮＴ炸藥量。

屏檢主任檢察官許育銓表示，架橋劑具調整高爾夫球物理特性功能，可讓球心軟硬差異，以應客戶需求，是生產過程主要原料之一。

明揚公司管理階層均知悉屏東廠存放原物料倉庫並無防止高溫設備，竟讓生產物料C40-P架橋劑、這安全資料表載明為有機過氧化物，包裝紙箱印有火焰標誌的危險物質，應置放在室溫30度C以下通風環境，且存放數量有最高安全存量。

但公司高層卻漠視未加注意，為求生產方便，竟將生產物料C40-P，超過安全管制存量，大量置放在室溫逾30度C，且通風設備不良的一廠原物料倉庫，並與其它易燃原物料物品併放。

根據資料顯示，2023年9月22日當日，C40-P存放數量高達3棧板3000公斤，遠超過存放管制量100公斤達30倍，致C40-P架橋劑因存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷昇高，C40-P達到自加速分解溫度60度C，分解熱度漸達120度C至130度C，因分解所產生揮發性氣體，將塑膠袋撐破，氣體連同C40-P粉狀物粉塵散出，紙箱溫度高到外覆保鮮膜因熱捲起破洞。

當天晚間6時因蓄熱高溫產生大量白煙從出入處冒出，進而產生強烈爆炸及起火延燒，造成明揚公司員工、消防人員共10人死亡、4人重傷及107人受傷。

消防署調查鑑定科長葉金梅指出，C40-P儲放溫度高於30度，長期存放會有熱蓄積問題，晚上縱使溫度下降，熱分解反應會慢一點，但長期來看熱分解還是會持續，會達到它的自燃溫度產生燃燒或爆炸。由於現場沒有外來火源，會產生氣爆、塵爆，唯一的火源只剩下蓄熱自燃。

高雄科大特聘教授陳政任也說，C40-P儲放高於30度分解速度會增加，假如熱沒有移除，就會蓄積；尤其存放方式是把50個箱子堆在一起，中間的箱子會更難有對流機會，蓄熱問題會更嚴重，是握氧化物最後升溫大量分解的主因。