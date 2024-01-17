經金門縣政府向中央協調爭取後，衛福部自今日起開始比照國際機場規格，在小三通水頭碼頭入境處定點定時提供免費快篩劑讓入境民眾索取。(于家麒攝)

經金門縣政府向中央協調爭取後，衛福部自今日起開始比照國際機場規格，在小三通水頭碼頭入境處定點定時提供免費快篩劑讓入境民眾索取。(于家麒攝)

經金門縣政府向中央協調爭取後，衛福部自今日起開始比照國際機場規格，在小三通水頭碼頭入境處定點定時提供免費快篩劑讓入境民眾索取。(于家麒攝)

經金門縣政府向中央協調爭取後，衛福部自今日起開始比照國際機場規格，在小三通水頭碼頭入境處定點定時提供免費快篩劑讓入境民眾索取。(于家麒攝)

很多民眾根本都不知道有免費索取快篩試劑這項服務，下船後都直接推著行李出關，今早首班船旅客領取狀況並不踴躍。(于家麒攝)

目前疾管署備置於水頭碼頭的快篩試劑共有7800劑，歡迎有需要的入境旅客多加利用。(于家麒攝)

根據衛生福利部疾病管制署監控國際流行性疫情資訊，大陸地區近期呼吸道疾病似有蔓延增溫趨勢，加上秋冬本為呼吸道傳染病好發季節，金門縣長陳福海特別責成衛生局長蔡建鑫超前部署，落實防疫與衛教工作；經向中央協調爭取後，衛福部自今(17)日起開始比照國際機場規格，在金門小三通水頭碼頭入境處定點定時，提供50箱共7800劑快篩試劑免費讓入境民眾索取，以確保地區鄉親生命安全並健全縣內醫療量能。

金門縣衛生局長蔡建鑫表示，疾管署自今天起，在金門小三通水頭碼頭每日首班至末班船入境時間，於入境處定點定時提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取。由於醫療資源有限，目前規畫為每人1盒(依現貨盒裝數量約4或5劑)，疾管署預計將至少執行至2月底，屆時再視疫情狀況於連假後決定是否延長。

今早首班由廈門五通開往金門的小三通客運，於9：30分左右抵達水頭碼頭。由於免費提供之COVID-19家用快篩試劑是讓入境旅客自由索取，疾管署並未特別安排人員主動發放，僅擺放於通關走廊旁以小告示牌標示，加上事前宣傳不足，很多民眾根本都不知道有這項服務，下船後都直接推著行李出關，領取狀況僅約3成，並不踴躍。

疾管署派駐於水頭碼頭的人員則表示，因免費提供之COVID-19家用快篩試劑並未強迫民眾索取，而今天又是第一天剛開始執行，才先以放置於廊道讓民眾自由索取的方式，並觀察索取狀況再做調整與標示，讓大家都可以看得到這項服務。目前疾管署備置於水頭碼頭的快篩試劑有50箱共1950盒、每盒4劑、合計7800劑，歡迎有需要的入境旅客多加利用。

衛生局指出，近期呼吸道疾病有蔓延增溫之趨勢，根據臨床經驗統計，目前防治新冠肺炎最有效之方法為每年接種1劑新冠疫苗，該局也請尚未接種新冠XBB疫苗之鄉親可選擇在莫德納和Novavax兩種廠牌之XBB疫苗擇一接種以提升自我保護力。

衛生局另說明，接種莫德納適用於6個月以上幼兒，Novavax適用於12歲以上兒童，凡鄉親不分年齡前往接種者皆有機會獲贈500元禮券1張，目前合約院所持續發送中，送完為止。

衛生局長蔡建鑫也呼籲，鄉親的健康與地區衛生防護網素為縣長陳福海關心的施政重點，近期適逢新的年度開始且農曆年關也將屆，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，提醒鄉親出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生。

蔡建鑫並提醒，如民眾有出現呼吸道症狀應儘速就醫；返家後亦應持續留意自身健康狀況。此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，保護自己與他人。