Novavax疫苗上周開打，引發搶打潮。臺北榮民總醫院今開出第1槍，表示Novavax疫苗供應不足，19日起暫停預約接種服務，待配送後再開發掛號。疾管署也在隨後回應，進口的46.2萬劑Novavax XBB疫苗迄今已封緘放行13萬2200劑，但食藥署先前赴倉儲抽樣查核時，發現約33萬劑疫苗運送溫度不符原廠規定，其中16萬4700劑經檢視安定性資料，尚符合冷鏈規範，預計最快可在19日封緘放行，下周起醫療院所將可恢復預約作業。

疾管署表示，近期國內外新冠疫情升溫，導致民眾接種XBB疫苗意願提升，新冠XBB疫苗接種人次於上周五(1月12日)首度超過單日3萬人次（3萬4883)，再創9月底開打以來單日新高，其中莫德納XBB疫苗當日接種2萬4236人次為開打以來次高，Novavax XBB疫苗當日接種1萬674人次為開打以來最高。

根據統計，新冠XBB疫苗迄今已累計接種108.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計104.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計3.8萬人次，兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾請擇一廠牌接種， 6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。

對於北榮今早公告「因Novavax XBB供應不足，將暫停預約接種服務」，疾管署說明，上月進口的約46.2萬劑Novavax XBB疫苗迄今已經食藥署封緘放行13萬2200劑，但食藥署先前赴倉儲抽樣查核時，發現有約33萬劑疫苗運送溫度不符原廠攝氏2-8度的規定，其中16萬4700劑經原廠提供安定性資料，尚符合運送冷鏈規範，即不低於0.7度且不超過96小時，檢驗與審查皆合格後，預計最快可於本周五（1月19日）封緘放行，完成配送後，下周起醫療院所將可恢復預約作業。

對於超出原廠冷鏈規定的16萬5000劑疫苗，將依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，後續待業者1月底進口另批換貨疫苗抵台後，食藥署會儘速辦理檢驗封緘，疾管署也將儘速配送。受溫度異常導致供應延遲，目前第1批Novavax XBB疫苗剩餘庫存8萬8790劑，待食藥署完成第2批檢驗審查皆合格後，預計下周可配送16萬4700劑。

至於莫德納XBB疫苗則供應及庫存均充足，尚約有450萬劑。疾管署表示，由於新冠疫情高峰預估將落於春節前一周（1月28日～2月3日），如民眾無法預約到Novavax XBB疫苗，建議優先選擇一樣安全有效的莫德納XBB疫苗接種，才能及時防範疫情對自己的健康威脅。