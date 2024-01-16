疾管署16日下午臨時召開記者會，公布與高端簽署的疫苗合約。而國民黨台北市議員徐巧芯繼下午公布政府替高端大開方便之門，讓高端大賺國庫40億後，晚間又再度公布合約的不合理點，質疑高端疫苗明明在2021年6月10日才進行二期實驗解盲，結果卻在解盲前就跟政府說「可以兩度延長疫苗的期限為十個月」，質疑政府「這樣的約也敢簽？」

徐巧芯16日晚間在臉書上發文表示，高端疫苗2022年的3月被踢爆原本的有效期限是6個月，卻被展延到9個月，原本7月到就要期的疫苗，竟然又改成11月才到期。「這件事情是什麼時候決定的？原來在高端疫苗取得許可之前，甚至在解盲成功與否都不確定、沒有科學數字支持以前，合約就簽訂了！」

徐巧芯近一步指出，2021年4月28日高端疫苗進行第二期實驗，事隔1個月5月28日政府就與高端簽訂40億的採購合約，至於二期實驗解盲則是在6月10日，而在簽訂合約時，高端就在合約中向政府表明「疫苗初始效期為6個月、第1度可展延至8個月，還可第2度展延至10個月。」

徐巧芯說，意思是在二期解盲之前，高端就跟政府說效期可長達10個月，但重點是「他們的疫苗成功與否都不知道欸！這樣的約，政府也敢簽？」拿其他疫苗來比較，與高端不同，有進行第三期實驗、有科學數據支撐的BNT的疫苗，是在2022年的1月才通過食藥署得以從六個月延展至九個月。何以高端連解盲都還沒有，就可以簽約聲稱可延長十個月效期？

徐巧芯怒批，這不是擺明政府也同意、知情「就算高端沒人要打也可以慢慢耗無所謂？」請問民進黨政府為什麼要把國家當成高端的大型實驗場，把人民當成隨時可棄的小白鼠？