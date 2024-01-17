「新春揮毫贈春聯」活動不僅可增添可年節喜慶的氣氛，還兼具傳承書法文化藝術的理念。(圖／金湖鎮公所提供)

為迎接農曆新年的到來、增添年節喜慶氣氛，金湖鎮公所延續多年傳統，今(17)日特別邀請金門書法學會在鎮公所三樓會議室舉辦一年一度的「新春揮毫贈春聯」活動，12位書法大師聚集於現場揮毫，吸引不少民眾前往鑑賞，索取春聯的民眾表示，他每年都會來排隊領春聯，因為這種帶著濃郁墨香的春聯，比起市售的印製春聯，更多了幾分年味。

金湖鎮公所表示，今年的「新春揮毫贈春聯」活動，特別邀請金門書法學會徐心富、張金石、呂光浯、陳炳仁、陳玉貞、陳應德、余鳴、張水團、鄭有諒、李麒麟、莊火煉、楊誠國等12位書法大師一同揮毫，現場擺滿洋溢墨香的春聯，福字佳句一字排開、年味十足，增添了年節的氣氛。

金湖鎮長陳文顧則說，「新春揮毫贈春聯」活動不僅可增添可年節喜慶的氣氛，還兼具傳承書法文化藝術的理念，同時也和大家一起於歲末同慶、迎接即將來到的金龍年。他也提早祝賀鄉親，吉祥龍添瑞，如意龍添喜。